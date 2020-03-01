نغيز :”الداربي أرهقنا ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا”

عبّر نبيل نغيز، مُدرب مولودية الجزائر، عن أسفه لتعثر أشباله أمام مولودية وهران، يوم أمس السبت بهدف لمثله بالمُركب الأولمبي.

وصرّح التقني قائلا في ندوة صحفية تلت المُباراة :”لقد كنا قادرين على قتل اللقاء، لو أضفنا هدفنا ثانيا”.

وأضاف :”الحمراوة تمكنوا من العودة بقوة في المرحلة الثانية، وخطفهم لنقطة مُستحق”.

وواصل :”لقد إفتقدنا للإنتعاش البدني، خاصة وأننا خرجنا مُرهقين من الداربي أمام إتحاد العاصمة”.

وأردف :”علينا أن نتحمل مسؤوليتنا، ويجب على التشكيلة أن تعود بقوة فيما تبقى من مُباريات الدوري”.

وعمل الرجل الأول في الطاقم الفني للعميد، على تذكير الجميع بالوضعية التي كان عليها الفريق منذ أسابيع مضت.

وقال :”لا يجب أن ننسى بأننا تواجدنا في الإنعاش، بسبب مشاكل داخلية، قبل عودتنا بقوة في المُباريات الأخيرة.