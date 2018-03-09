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نغيز: “الفرق بين السعودية والجزائر كالفرق بين السماء والأرض”

الرياضة
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نغيز: “الفرق بين السعودية والجزائر كالفرق بين السماء والأرض”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح المدرب الجديد لشبيبة الساورة، نبيل نغيز، الفرق الشاسع في ظروف العمل بين البطولة السعودية ونظيرتها الجزائرية، بالنسبة له كمدرب.

وقال نغيز في تصريح للإذاعة الوطنية: “هناك فرق شاسع في ظروف العمل بين البطولتين السعودية والجزائرية من جميع النواحي”.

وتابع: “تجربتي مع نادي أُحد السعودي، مقارنة بعملي في الجزائر كانت كالفرق بين السماء والأرض، هناك شعرت حقا أنني مدرب”.

وأضاف: “دربت العديد من الجنسيات مع نادي أُحد في السعودية، وكنت مركزا فقط على الجانب الرياضي بالنظر لتوفر جميع الظروف”.

وأردف نغيز: “في الأندية الجزائرية المدرب يعاني العديد من المشاكل، على غرار المستحقات المالية، عدم توفر الملاعب وغيرها”.

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