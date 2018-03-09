أوضح المدرب الجديد لشبيبة الساورة، نبيل نغيز، الفرق الشاسع في ظروف العمل بين البطولة السعودية ونظيرتها الجزائرية، بالنسبة له كمدرب.

وقال نغيز في تصريح للإذاعة الوطنية: “هناك فرق شاسع في ظروف العمل بين البطولتين السعودية والجزائرية من جميع النواحي”.

وتابع: “تجربتي مع نادي أُحد السعودي، مقارنة بعملي في الجزائر كانت كالفرق بين السماء والأرض، هناك شعرت حقا أنني مدرب”.

وأضاف: “دربت العديد من الجنسيات مع نادي أُحد في السعودية، وكنت مركزا فقط على الجانب الرياضي بالنظر لتوفر جميع الظروف”.

وأردف نغيز: “في الأندية الجزائرية المدرب يعاني العديد من المشاكل، على غرار المستحقات المالية، عدم توفر الملاعب وغيرها”.