نغيز: “الفوز على غليزان سيسمح لنا بالتركيز على الموعد القاري”

الرياضة
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نغيز: “الفوز على غليزان سيسمح لنا بالتركيز على الموعد القاري”
بقلم كريم.تيغرمت

ثمّن مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز الفوز الذي عاد به أشباله من غليزان، والذي سيسمح لهم بالتحضير الجيد لمواجهة الصفاقسي.

وصرح نغيز، للتلفزيون الجزائري: “هذا الفوز سيسمح لنا بتحضير مباراتنا المقبلة أمام الصفاقسي في أفضل الظروف، وتجعلنا نركز على هذا الموعد القاري”.

وأضاف مدرب العميد: “لا يمكننا أن نطمح في نتيجة أفضل من الظفر بالنقاط الثلاث خارج الديار”.

وتابع نبيل نغيز: “صحيح أننا واجهنا صعوبات في المقابلة، لكن اللاعبين تداركو الأمر بتسجيل هدف الفوز، والحفاظ على النتيجة حتى نهاية المباراة”.


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