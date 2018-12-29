نغيز: “القرعة أوقعتنا في مجموعة جد صعبة”

الرياضة
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نغيز: “القرعة أوقعتنا في مجموعة جد صعبة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب شبيبة الساورة، نبيل نغيز، أن قرعة دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، لم ترحم فريقه، بوضعه إلى جانب كبار الأندية الإفريقية.

وقال نغيز، في هذا الخصوص، خلال تصريحات إذاعية: “القرعة أوقعتنا في مجموعة صعبة جدا، وتنتظرنا تنقلات شاقة إلى أدغال إفريقيا”.

وأضاف: “سنواجه الأهلي الذي يعد الأكثر تتويجا بهذا اللقب، وفيتا كلوب الذي لعب نهائي 2014، وسيمبا التنزاني يملك هو الآخر خبرة في هذه البطولة”.

وتابع: “شبيبة الساورة أصغر فريق في هذه المجموعة باعتبار هذه أول مشاركة له، لكن كل شيء ممكن، وسندافع بكل قوة عن حظوظنا”.

وأردف نبيل نغيز: “الإدرة قامت تقوم بواجبها، من خلال توفير كل الإمكانيات للفريق، وجمهورنا متشوق لرؤية الأهلي المصري في بشار”.


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