نغيز: “المنتخبات الإفريقية تطورت وكنا نتمنى حسم التأهل في أوغندا”

اعترف المدرب المساعد للمنتخب الوطني، نبيل نغيز، بتعقد مأمورية الخضر، في سباق التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد الهزيمة المفاجئة في الجولة 3 من التصفيات، أمام غينيا.

وسئل نغيز، على هامش سفرية المنتخب إلى أوغندا، عن حظوظ الخضر، في المجموعة السابعة، لاسيما وأن أي تعثر آخر، قد يدفع بهم خارج سباق المونديال.

ورد مساعد بيتكوفيتش: “أي تعثر لنا وحتى للمنتخبات الأخرى.. لكن سنلعب لقاء بلقاء. صراحة كنا في وضعية مريحة بـ 6 نقاط من أصل 6، ونستقبل منافسنا المباشر (غينيا) لو فزنا وسافرنا لأوغندا وفزنا مجددا لحسمنا التأهل”.

قبل أن يستدر نغيز: “لكن شاهدتم أن التأهل إلى المونديال ليس سهلا. وهو ما عشناه في نسختي 2010 و2014.. اليوم نفس الشيء مستوى كل المنتخبات واحد”.

وواصل مساعد الناخب الوطني: “المنتخبات الإفريقية تطورت. ويجب أن نكون في المستوى، من أجل سمعة واسم الكرة الجزائرية. والمنتخب الذي شرف الراية الوطنية، ويحضر دائما هذا النوع من المنافسات”.

في المقابل، تمنى نغيز، أن يكون رد فعل ايجابي من اللاعبين في لقاء هذا الاثنين. أمام أوغندا، مشيرا إلى أنه سيتم بعدها إعداد تقريرا خاصا باللقاء والتربص على حد سواء.

وفي الأخير، أبرز ذات المتحدث، بأن العناصر الوطنية، ستحط الرحال سهرة اليوم السبت. بـ “كامبالا” عند الساعة 23:00، وختم: “سنخلد للنوم حتى يسترجع اللاعبون، وغدا هناك حصة فيدية صباحا عند الساعة 11:00، وحصة تدريبية أخيرة بداية من الساعة 19:00.”