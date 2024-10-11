نغيز: “بيتكوفيتش يحسن قراءة المباريات واحداث التغييرات”

أثنى نبيل نغيز، على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، كاشفا نقاط قوة هذا الأخير، خاصة ما تعلق بقراءته الجيدة للمباريات.

وصرح نغيز، اليوم الجمعة، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “الناخب الوطني يحسن قراءة المباريات ما بين الشوطين، كما يحسن أيضا احداث التغييرات، والحديث مع اللاعبين”.

كما أضاف: “الهدف الخامس للمنتخب الوطني، أمم الطوغو، جاء بخمسة لمسات، من خمسة لاعبين، تم اقحامهم في الشوط الثاني”.

وتابع نبيل نغيز: “هذه أول مرة بالنسبة لي أتابع مثل هذه اللقطة، أين يشارك خمسة لاعبين بدلاء في لقطة هدف”.