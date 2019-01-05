نغيز: “تركيزنا منصب على رابطة أبطال إفريقيا”

أرجع مدرب شبيبة الساورة، نبيل نغيز، الخسارة التي تكبدها فريقه أمس الجمعة، أمام شبيبة القبائل، بنتيجة 1-0، للإرهاق الذي يعاني منه لاعبوه.

وصرح نبيل نغيز، عقب هذه المباراة، لتلفزيون “النهار”: “الفريق شعر بالتعب، التحضيرات لاتي أجراها مدة شهر كامل، تحسبا للمنافسة الإفريقية”.

ومن جهة أخرى أكد مدرب شبيبة الساورة في تصريحاته: “كل تركيزنا حاليا، منصب على رابطة أبطال إفريقيا”.

وججه نبيل نغيز، رسالة لأنصار الفريق قائلا: “على أنصارنا أن يتعقلو، ويدركو أنه من الممكن أن نخسر مباريات أخرى على ميداننا”.