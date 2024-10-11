نغيز: “ثقتنا كبيرة في محرز وعلينا الاستفادة من خبرته”

أكد نبيل نغيز، مساعد مدرب المنتخب الوطني. الثقة الكبيرة التي يضعها الطاقم الفني للخضر في القائد رياض محرز. مشددا على ظرورة الاستفادة من خبرته الطويلة.

وفي حوار خص به الإذاعة الوطنية. اليوم الجمعة. صرح نغيز: “محرز لا ننظر اليه بنفس الطريقة التي ينظر له بها الجميع”.

كما اوضح: “مجرد ذكر اسم رياض محرز، يرعب المنافسين “أسمو يخلع”، وتواجده في الميدان يقدم اضافة كبيرة لشبان المنتخب، كما أن كل تركيز منافسينا يكون عليه”.

وأردف: “محرز يملك خبرة كبيرة، وشارك في أكبر البطولات العالمية، وعلينا الاستفادة من خبرته هذه، مع احترام كل ما قدمه للمنتخب الوطني”.

وتابع نبيل نغيز: “نحن ندرك بأن مستوى محرز، تراجع نوعا ما مؤخرا، وهو أيضا يدرك ذلك، لكنه يبقى قائد المنتخب الوطني، ونثق في قدرته على استعادة مستواه”.