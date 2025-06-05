نغيز :”حققنا فوزا معنويا ونسعى للتأكيد أمام السويد”

أبدى المدرب المساعد نبيل نغيز، رضاه التام بعد فوز المنتخب الوطني أمام رواندا بثنائية دون رد، في اللقاء الودي الذي جرى بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة مساء اليوم الخميس.

وقال نبيل نغيز، في تصريح للتلفزيون العمومي، عقب المباراة: “حققنا فوزا معنويا، ولعبنا المواجهة حسب المتطلبات والتغييرات الكبيرة التي قمنا بها. حققنا الأهم وهو الفوز في المباراة الودية التي تعاملنا معها بشكل رسمي”.

وأضاف نغيز متحدثاً عن المواجهة القادمة أمام السويد: “مباراة اليوم تعدُّ تحضيرية للمواجهة الودية الثانية التي سنلعبها أمام منتخب السويد التي ستلعب حتما بمستوى عالٍ وكبير. خاصة وأن منتتخب السويد يملك لاعبين جيدين من المستوى العالي، أتمنى فقط أن تكون إصابة عمورة خفيفة وأن لا تكون عائقا أمام مشاركته”.

وفي الأخير، شكر نغيز الجمهور الذي حضر بقوة في الملعب: “أشكرهم كثيرا على الدعم الكبير من المدرجات، عيدكم مبارك كل عام و أنتم بالف خير”.