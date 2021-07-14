نغيز: ” حق المولودية ضاع..إذا كانت الأمور هكذا من الأفضل أن ندخل في عطلة”

ندد مدرب مولودية الجزائر نبيل نغيز بالظلم الذي تعرض له فريقه أمس الثلاثاء في مباراة الداربي أمام إتحاد العاصمة بعد إحتساب ركلة جزاء غير شرعية -حسبه- لفريق سوسطارة والتي جاء منها هدف التعادل.

وإنتقد المدرب نبيل نغيز الحكم غربال الذي أدار المباراة في تصريح لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة قائلا:

تم معاقبة شمس الدين حراق بعد العودة إلى فيديو التلفزيون الجزائري، هل يمكن اليوم العودة إلى التلفزيون للتأكد من عدم وجود ركلة جزاء التي تحصل عليها إتحاد العاصمة، وهل يمكن التأكد من شرعية هدفنا امام وفاق سطيف بالعودة إلى التلفزيون الجزائري”.

“بصراجة وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نشعر فيها أننا مظلومين، وحق المولودية ضاع، إذا كانت الأمور هكذا نتوقف عن اللعب والعمل، لماذا نتدرب كل يوم في هذه الحرارة ونشجع اللاعبين بتحفيزات، الآن لم يعد لدينا هدف من الأفضل أن يدخل اللاعبين في عطلة”.