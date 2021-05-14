نغيز: ” خطأ حداد في ركلة الجزاء كلفنا غاليا”

ثمّن مدرب فريق مولودية لجزائر نبيل نغيز التعادل الذي حققه فريقه أمسية اليوم الجمعة امام الوداد البيضاوي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا.

وتحدث نبيل نغيز بعد نهاية المباراة عن التعادل المسجل في مباراة الذهاب في عقر الديار قائلا:

“المباراة كانت صعبة أمام فريق منظم على جميع الخطوط، وخلص لنا العديد من الصعوبات، وانا بدوري أشكر اللاعبين على إرادتهمالقوية وآدائهم الرائع بالرغم من الغيابات العديدة”.

واضاف: ” أدينا شوط اول رائع لكن للاسف إرتكبنا خطأ كلفنا غاليا بتلقي هدف هنا داخل الديار، لكن التأهل لا يزال ممكنا وسلعب في مباراة العودة بالدار البيضاء”.