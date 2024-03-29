نغيز: “سجلنا العديد من الايجابيات في تربص سيدي موسى”

ثمّن نبيل نغيز، مساعد مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، التربص الأخير، الذي أجراه المنتخب بمركز سيدي موسى، في إطار دور “الفيفا” الودية بالجزائر.

وقال نغيز: “سجلنا الكثير من الإيجابيات، ولكن النقطة الأساسية كنت في سعادة المجموعة التي تواجدت في سيدي موسى. لقد عشنا 10 ايام رمضانية في أعلى المستوى وهذا أمر مهم”.

ليضيف ذات المتحدث في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: “الانسجام كان رائعا بين اللاعبين الشبان والجدد مع المجموعة والطاقم الفني الجديد، وهذا أيضا أمر مهم”.

وختم نغيز حول هذه النقطة: “حينما تأتي للمنتخب ستحس بالفخر والفرح الشدد. لأنك متواجد مع مجموعة من أجل الدفاع على الألوان الوطنية”.