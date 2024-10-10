نغيز: “سعيد لتحقيق الفوز بخماسية لأول مرة في عهد بيتكوفيتش”
بقلم عزيز طالبي
أبدى نبيل نغيز المدرب المساعد في المنتخب الوطني رضاه التام عما قدمه اللاعبون في مباراة اليوم أمام الطوغو.
وقال نبيل نغير في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة: “الحمد لله على الفوز الذي كنا ننتظره أمام الجمهور الكبير الذي كان حاضرا، وهو الأمر نفسه في وهران سابقا، ما أعطى دفعة قوية للاعبين”.
كما أضاف نغيز: “الأمور تعقدت بعض الشيء بعد تلقي الكتيبة الوطنية الهدف الأول. بين الشوطين أحدثنا تغييراً استراتيجياً بدخول بوداوي. و بعدها أصبحت المباراة تسير بالنسق نفسه”.
وختم المدرب المساعد: “التراخي كان من اللاعبين بعد التأكد من الفوز، الأمر الإيجابي هو الفوز بخمسة أهداف كاملة، يجب تصليح الأخطاء ووضع الأرجل على الأرض”.
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