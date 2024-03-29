نغيز: “سنتابع باهتمام خطوات لاعبينا داخل وخارج الوطن”

أكد نبيل نغيز، مساعد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، بأن الأخير، وقف على كل صغيرة وكبيرة تخص المنتخب، خلال تربص مارس الأخير.

وقال نغيز، حول أول أيام بيتكوفيتش على رأس الخضر: “اليوم الناخب الوطني وقف على كل صغيرة وكبيرة، وحتى القائمة الموسعة للاعبين التي تضم أكثر من 67 لاعبا”.

وأضاف ذات المتحدث: ” أظن بأن النظرة كانت أحسن. وسنواصل السير على نفس النهج وبنفس الطريقة، خاصة في الشهرين القادمين”.

وواصل: “لا بد أن نقف على كل ثانية وكل دقيقة وكل يوم على المردود الذي يقدمه اللاعبون داخل وخارج الوطن، لأنه ينتظرنا موعد كبير وهام شهر جوان. وهو تصفيات كأس العالم التي تعتبر من بين أبرز الأهداف المسطرة لـ”الفاف””.