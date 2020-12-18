نغيز: “سنجري 7 تغييرات في مواجهة بافلز”

كشف مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز أنه سيجري عدة تغييرات، في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي بافلز، ضمن رابطة الأبطال.

وصرح نغيز، للإذاعة الوطنية: “مباراتنا أمام نادي بافلز لن تكون سهلة، علينا استعادة تركيز لاعبينا لضمان الفوز والتأهل”.

وأضاف مدرب العميد: “سنقوم بتدوير التشكيلة، بإجراء 7 تغييرات، سعيا منا للحفاظ على جاهزية الجميع”.

وتابع نبيل نغيز: “لدينا عدة إصابات متفاوتة الخطورة، على غرار فريوي، وربيعي الذي سيغيب لمدة شهر، وإذا واصلنا على هذا النحو نحن متخوفون من خسارة العديد من اللاعبين”.