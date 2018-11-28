نغيز: “ضمنا التأهل بنسبة 50%”

أكد نبيل نغيز، مدرب شبيبة الساورة، أن فريقه كسب 50% من التأهل للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا، بعد الفوز المحقق على غانوا الإفواري.

وصرح نغيز، لتلفزيون “النهار”: المهم بالنسبة لنا في هذه المباراة أننا لم نتلقى أهدف، والأمر الثاني هو أننا كسبنا 50% من التأهل، والـ50% الأخرى، ستلعب في ظروف مختلفة”.

وأضاف: “كنا نتمنى تسجيل هدف ثالث، ورابع، وأتيحت لنا الفرصة من أجل ذلك، لكن في الأخير نحن راضون بآداء الفريق، وبالنتيجة المحققة”.

يذكر أن شبيبة الساورة فازت في ميدانها، على نادي غانوا الإفواري، بنتيجة 2-0، في انتظار مباراة العودة المقررة بآبيجون.