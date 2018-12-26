نغيز: “طوينا صفحة “التشامبينزليغ” ونركز على مباراة الكأس”

أكد مدرب شبيبة الساورة، نبيل نغيز، أن فريقه طوى صفحة رابطة أبطال إفريقيا، ويركز حاليا على مباراته المقبلة أمام اتحاد الأخضرية لحساب كأس الجمهورية.

وصرح نغيز، لتلفزيون “النهار”: “الآن طوينا صفحة “التشامبينزليغ”، ونفكر في منافسة كأس الجمهورية التي تختلف على البطولة الوطنية والإفريقية”.

وأضاف: “علينا الآن وضع الأرجل على الأرض، والتحضير لمواجهة اتحاد الأخضيرية، والتي ستكون جد صعبة، على ملعب صغير ووسط ضغط جماهيري”.

وتابع: “ندرك جيدا أن منافسة الكأس تحمل العديد من المفاجآت، لذا علينا التعامل مع اتحاد الأخضيرية، بكل جدية لضمان التأهل”.