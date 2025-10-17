نغيز: “عشت يوم تاريخي في ملعب “حسين آيت أحمد””
بقلم كريم تيغرمت
وصف مساعد مدرب المنتخب الوطني نبيل نغيز، الأجواء التي عاشها في مباراة الخضر، ضد أوغندا، بملعب “حسين آيت أحمد” بالتاريخية.
وقال نغيز، في تصريح للإذاعة الوطنية: “عشت يوم تاريخي في ملعب “حسين ىيت أحمد” بعد تأكيد تأهلنا لكأس العالم”.
كما أضاف: “المشوار كان قوي، وصعب، وتم تجسيده بالمجهودات الكبيرة التي تم بذلها خاصة من رجال الخفاء، على رأسهم رئيس “الفاف” وليد صادي”.
وتابع نبيل نغيز: “أشكر كل الجماهير، والشعب الجزائري على دعمهم الكبير والمتواصل للمنتخب الوطني، ونتمنى نقدم الأفضل مستقبلا لتشريف الجزائر، واسعاد جماهيرنا”.
