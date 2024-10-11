نغيز: “عطال من ركائز المنتخب وسيستعيد مكانته في تشكيلة الخضر”

أبرز مساعد مدرب المنتخب الوطني، نبيل نغيز، وزن يوسف عطال، في المنتخب الوطني، مؤكدا استعادة هذا الأخير مكانته مستقبلا، بمجرد استعادة عافيته، ومستواه.

وصرح نبيل نغيز، اليوم الجمعة، في حوار للإذاعة الوطنية: “عودة عطال تكون دائما مفيدة، باعتباره من ركائز المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “تواجد عطال في تشكيلة الخضر دائما ما يمنح الاضافة، بخبرته، وتجربته، بالإضافة لامكانياته”.

وتابع نبيل نغيز: “عطال سيستعيد مكانته في التشكيلة الأساسية للمنتخب بعودته، ويمكن أين يعتمد الناخب الوطني تغييرات في طريقة اللعب، باعتماده على ثلاثة مدافيعن في العمق”.