نغيز: ” عقدنا الأمور على أنفسنا في مباراة الذهاب وهذه هي كرة القدم”

أعرب المدرب نبيل نغيز عن أسفه عقب إقصاء فريقه مولودية الجزائر من منافسة رابطة أبطال إفريقيا على يد الوداد البيضاوي المغربي.

وتحدث نغيز عن هذا الإقصاء في الندوة الصحفية التي نشطها بعد مباراة الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا قائلا:

“إنتهت مغامرة مولودية الجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، نتمنى أن نبني هذا الفريق في المستقبل من أجل الفوز برابطة أبطال إفريقيا، ويجب أن تكون لدينا عادات وتقاليد في هذه المنافسة، والمشاركة في كل موسم في بطولة قارية، فلا يخفى عليكم انها المرة الأولى التي نشارك فيها بعد 10 سنوات من الغياب، اليوم المولودية أدت مغامرة في المستوى، ولو سجلنا هدف واحد كان سيرتبك الفريق المنافسن لكن للأسف لم نتمكن من ذلك”

واضاف: “يجب أن نفكر في المستقبل لأن المستقبل هو المهم، اليوم يجب أن نطوي صفحة رابطة أبطال إفريقيا، الجمهور العريض للعميد كان يتمنى ان نصل للنصف النهائي لكن من هذا المنبر نقول لهم قدمنا كل ما لدينا، من لاعبين وطاقم طبي وحتى مسيريين، من أجل تشريف الكرة الجزائرية لكن للأسف هذه هي الكرة فريق واحد يتأهل والآخر يقصى، اتمنى ان نتعلم من هذه الدروس”.