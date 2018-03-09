نغيز :”عقدي يحميني وزرواطي يريد مُدربا يفهمه”

أكد نبيل نغيز بأنه غير مُتخوف من التجربة التي سيخوضها مع شبيبة الساورة رغم علمه بالضغط الذي سيكون مفروضا عليه.

وتحدث للقناة الإذاعية الأولى :”لقد تحدثت مع زرواطي وهو يُريد مُدربا يفهمه، والنتائج هي التي تُحدد مصيري في نهاية المطاف”.

وواصل :”بطبيعة الحال عقدي يحميني، ولكن الجميع يعلم بأن كل شيء مُرتبط بالمشوار المُحقق وأنا عازم على قيادة الفريق للتألق”.

وأردف :”كل شيء مُتوفر في الساورة، سواءً من الناحية المادية أو اللوجيستيكية، مما يجعل مُطالبتي بالنتائج الإيجابية منطقيا”.

ليختم :”نستهدف المُنافسة على البوديوم وفي نفس الوقت التحضير للموسم القادم لنكون في مُستوى طموحات الإدارة والأنصار”.