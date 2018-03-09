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نغيز :”عقدي يحميني وزرواطي يريد مُدربا يفهمه”

الرياضة
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نغيز :”عقدي يحميني وزرواطي يريد مُدربا يفهمه”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد نبيل نغيز بأنه غير مُتخوف من التجربة التي سيخوضها مع شبيبة الساورة رغم علمه بالضغط الذي سيكون مفروضا عليه.

وتحدث للقناة الإذاعية الأولى :”لقد تحدثت مع زرواطي وهو يُريد مُدربا يفهمه، والنتائج هي التي تُحدد مصيري في نهاية المطاف”.

وواصل :”بطبيعة الحال عقدي يحميني، ولكن الجميع يعلم بأن كل شيء مُرتبط بالمشوار المُحقق وأنا عازم على قيادة الفريق للتألق”.

وأردف :”كل شيء مُتوفر في الساورة، سواءً من الناحية المادية أو اللوجيستيكية، مما يجعل مُطالبتي بالنتائج الإيجابية منطقيا”.

ليختم :”نستهدف المُنافسة على البوديوم وفي نفس الوقت التحضير للموسم القادم لنكون في مُستوى طموحات الإدارة والأنصار”.

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