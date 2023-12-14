نغيز: “على لاعبي مولودية الجزائر عدم التفكير في اللقب”

وجّه المدرب الجزائري نبيل نغيز، نصيحة خاصة لتعداد مولودية الجزائر، وأنصار الفريق، فيما تعلق بمشوارهم في بطولة الموسم الجاري.

وقال نغيز، في تصريح لموقع “win win”: “يجب على اللاعبين عدم التفكير في اللقب من الآن، لأن المشوار ما يزال طويلًا”.

كما أضاف: “عليهم مواصلة العمل، والمحافظة على الأجواء الرائعة داخل المجموعة، وأن يكون تفكيرهم الرئيسي حاليًّا هو في كيفية حصد أكبر عدد من النقاط قبل نهاية مرحلة الذهاب”.

وفيما تعلق بجمهور العميد قال نغيز: “الأنصار دورهم سيكون كبيرًا في نجاح فريقهم، وكل ما عليهم هو المساندة بقوة، والوقوف خلف الفريق في بعض الأوقات الصعبة التي قد يقع فيها”.

وختم المدرب الأسبق لمولودية الجزائر، نبيل نغيز: “يمكن القول إن فريق مولودية الجزائر، يحقق منذ بداية الموسم الجاري مشوار بطل”.