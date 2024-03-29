نغيز: “عمل كبير ينتظر بيتكوفيتش مع المنتخب”

اعترف مساعد الناخب الوطني، نبيل نغيز، بالعمل الكبير الذي ينتظر البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش مع التشكيلة الوطنية، من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب.

وفي تصريحات إذاعية، أكد نغيز، اليوم الجمعة، بأن المنتخب الوطني ظهر بوجهين مختلفين في تربص مارس الجاري، مشيرا إلى أنه قدم أداء أقوى أمام جنوب إفريقيا مقارنة بالودية الأولى أمام بوليفيا.

كما أوضح نغيز، بأن أهم شيء هو: “الناخب الوطني شاهد 22 لاعبا بين اللقاءين وفي كل المناصب.. هناك لاعبون جدد قدموا لأول مرة وشبان وهناك قدامى وآخرون بين المجموعتين”.

وواصل ذات المتحدث: “من الجانب البدني والفني لاحظنا تجاوبا من اللاعبين. لاسيما من حيث الايقاع الكبير في الشوط الثاني”.

ليضيف نغيز: “لكن هناك ورشات وعمل كبير ينتظر الناخب من كل الجوانب. 7 حصص تدريبية أو 10 أيام من التربص، هذا غير كاف من أجل أن نقف على كل شيء ونصحح النقائص”.