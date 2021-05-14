نغيز: “فريوي يغيب عن مواجهة الوداد وهدفنا تشريف الكرة الجزائرية”

كشف “نبيل نغيز” مدرب مولودية الجزائر عن غياب المهاجم فريوي عن مواجهة الوداد البيضاوي كما أكد أن الهدف هو تشريف الكرة الجزائرية.

وقال “نغيز” في تصريحات صحفية: “هدفنا تشريف الكرة الجزائرية في المحافل القارية”.

وأضاف: “علينا أن نعطي صورة كبيرة لمولودية الجزائر، علينا أن نكون عند حسن ظن الجمهور الكبير للعميد”.

وتابع: “الجزائري معروف بالتحديات، ومباراة الوداد هي داربي ستلعب على جزيئات صغيرة، علينا أن نكون مركزين منذ الثانية الأولى”.

وختم كلامه: “فريوي وحشود سيغيبان عن مواجهة الوداد بالإضافة إلى عبد الحفيظ ولكن علينا أن نكون جاهزين”.