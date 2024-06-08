نغيز: “كل اللقاءات المتبقية في التصفيات تحمل طابع نهائي”

شدّد نبيل نغيز، المدرب المساعد في طاقم الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، على أهمية اللقاءات المتبقية للخضر، في تصفيات مونديال 2026.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم السبت، من مطار هواري بومدين، قبل إقلاع طائرة الخضر. نحو “كامبالا” الأوغندية، تحسبا لملاقاة المنتخب المحلي هذا الاثنين، قال نغيز: “تأشيرة المونديال “حاجة كبيرة” وكل المباريات نهائية”.

وواصل نغيز: “كل نقطة لديها قيمتها وكل هدف تسجله أو تستقبله عنده أهمية، ونتمنى أن يعطينا تعثرنا أمام غينيا، القوة اللازمة لتحضير اللقاءات القادمة، بأكثر ثقة وتركيز”.

مضيفا: “خاصة وأنه كان لدينا “جوكيور” حرقناه بخسارتنا أمام غينيا.. نحن في مرحلة صعبة، ويجب أن تكون لدينا ردة فعل سريعة ونلعب مباراة بمباراة”.