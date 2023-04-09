نغيز :”لاعبو اتحاد خنشلة أثبتوا شخصيتهم القوية في البطولة”

أبدى مدرب إتحاد خنشلة نبيل نغيز رضاه التام على ما قدمه لاعبيه أمام مولودية وهران بعد تحقيق التعادل في أخر الدقائق.

وقال نبيل نغيز في تصريح خص به “النهار” عقب المباراة “حققنا تعادلا مهما. أثبتنا شخصيته الفريق التي تكبر شيئا فشيئا و من مباراة إلى مباراة أخرى”.

كما أضاف نغيز “أشكر اللاعبين على تركيزهم العال”.

إلى جانب ذلك، أبدى الياس يعيش لاعب إتحاد خنشلة هو الآخر سعادته بالفوز حيث قال في تصريح له لـ “النهار” :”المباراة كانت صعبة ولعبت على تفاصيل صغيرة. أشكر الجميع على تحقيق هذا التعادل”

وأضاف “النتيجة ايجابية بالنسبة لنا و نسعى للتأكيد مستقبلا”.

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