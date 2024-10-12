نغيز: “لن نتراخى ونريد حسم التأهل في الطوغو”

أكد نبيل نغيز، مساعد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بأن الجميع واعٍ بما ينتظر “الخضر” في العاصمة الطوغولية “لومي”.

وعلى هامش سفرية المنتخب اليوم السبت، من مطار رابح بيطاط بعنابة، قال نغيز، حول المباراة المقررة الاثنين: “منتخب الطوغو ستكون له ردة فعل قوية، لقد تأثروا بالهزيمة الثقيلة. ولهذا ستكون المواجهة صعبة”.

قبل أن يضيف نغيز: “بالنسبة لنا لن نتراخى، ونعي المسؤولية الملقاة على عاتقنا. علينا تحقيق نتيجة ايجابية من أجل التأهل 100% إلى كأس أمم إفريقيا. وفي شهر نوفمبر تكون لدينا راحة أكثر والتحضير في أفضل الظروف”.