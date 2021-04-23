نغيز :”لهذا السبب عدت للمولودية وجمهورها وقف معي”

أكد نبيل نغيز، بأنه عائد وبصفة رسمية للإشراف على مولودية الجزائر، التي غادرها شهر فيفري الماضي، من الباب الضيق.

وتحدث للإذاعة الوطنية قائلا:”لقد حسمت الأمور بشكل سريع مع عمار براهيمية، ولم أكن قادرا على ترك المولودية دون مُدرب”.

وأضاف :”وافقت على العودة، بإعتبار أن الإدارة التي تسببت في رحيلي، لم تعن موجودة، وهو ما سهل عليّ المأمورية”.

وواصل :”كما أشير الى أن جمهور العميد، كان قد وقف في صفي عندما تمت إقالتي سابقا، مما جعلني لا أتردد في العودة”.

وختم :”لدي طموحات كبيرة، ونسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في رابطة الأبطال، وتحقيق لقب في عام المئوية”.