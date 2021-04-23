نغيز :”لهذا السبب عدت للمولودية وجمهورها وقف معي”

الرياضة
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نغيز :”لهذا السبب عدت للمولودية وجمهورها وقف معي”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد نبيل نغيز، بأنه عائد وبصفة رسمية للإشراف على مولودية الجزائر، التي غادرها شهر فيفري الماضي، من الباب الضيق.

وتحدث للإذاعة الوطنية قائلا:”لقد حسمت الأمور بشكل سريع مع عمار براهيمية، ولم أكن قادرا على ترك المولودية دون مُدرب”.

وأضاف :”وافقت على العودة، بإعتبار أن الإدارة التي تسببت في رحيلي، لم تعن موجودة، وهو ما سهل عليّ المأمورية”.

وواصل :”كما أشير الى أن جمهور العميد، كان قد وقف في صفي عندما تمت إقالتي سابقا، مما جعلني لا أتردد في العودة”.

وختم :”لدي طموحات كبيرة، ونسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في رابطة الأبطال، وتحقيق لقب في عام المئوية”.


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