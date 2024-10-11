نغيز: “مازة أحسن استغلال أول فرصة له مع المنتخب وأتمنى له التوفيق”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مساعد المنتخب الوطني نبيل نغيز، على مردود المستقدم الجديد للخضر، ابراهيم مازة، في أول مشاركة له، خلال المواجهة الأخيرة أمام الطوغو.
وصرح نغيز، للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة: “على اللاعبين استغلال الفرص التي يتيحها لهم المدرب مهما كان مدتها، مثلما فعله مازة، من خلال تمريرته ما قبل الأخير التي جاء منها الهدف الخامس للخضر”.
كما أضاف: “يمكننا الحكم على مستوى لاعب من خلال لمسة واحدة للكرة، وهو ما يجعلني أتوقع مستقبل كبيرة لمازة، في كرة القدم ومع المنتخب الوطني”.
وتابع نبيل نغيز: “مازة اختار المنتخب الوطني بقناعة تامة، وأكد مرارا تعلقه الكبير بالجزائر، وشخصيا أتمنى له كل التوفيق”.
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