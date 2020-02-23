نغيز: “مباراة الداربي مهمة لكنها ليست مصيرية”

إعتبر مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز، أن مباراة الداربي التي ستجمعهم باتحاد العاصمة، مهمة لكنها في نفس الوقت غير حاسمة بالنسبة لباقي مشوار البطولة.

وصرح نبيل نغيز، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية: “صحيح أن مباراة الداربي مهمة من ناحية النقاط والجانب المعنوي، لكنها ليست مصيرية”.

وأضاف: “مشوار البطولة لازال طويلا، بالنظر إلى أنه سيتبقى لنا 13 مباراة للتنافس فيها مع عدة أندية على اللقب والبوديوم”.

وأضاف: “كل شيء مكن في هذا الداربي، والفوز لن يعود بالضرورة للفريق الأحسن،لأن هذه المباراة تلعب على جزئيات بسيطة”.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيواجه غدا الإثنين، الغريم التقليدي اتحاد العاصمة، بملعب “5 جويلية”، لحساب الجولة الـ19 من المحترف الأول.