نغيز: “مباريات الذهاب ستكون حاسمة لتأهل أنديتنا في المنافسات الإفريقية”

اعتبر مساعد مدرب المنتخب الوطني، نبيل نغيز، بأن مباريات الذهاب التي سيخوضها ممثلو الجزائر في منافستي كاس الكاف، ستحدد بنسبة كبيرة تأهلهم للأدوار المقبلة.

وفي تصريح للإذاع الوطنية، قال نغيز في هذا الخصوص: “الأندية الجزائرية الأربعة المشاركة في المنافسات الإفريقية، تملك خبرة افريقية”.

كما أضاف: “مباريات الذهاب ستحدد بنسبة كبيرة تأهل أنديتنا الجزائرية، والأفضلية هي أن مباريات العودة ستلعب في الجزائر”.

وتابع نبيل نغيز: “نتمنى التوفيق لكل أنديتنا المشاركة في هذه المنافسات الإفريقية، لتشريف لكرة القدم الجزائرية”.

يذكر أن كل من مولودية الجزائر، وشبيبة القبائل، سيلعبان لقاء الذهاب الدور التمهيدي الثاني لبلوغ دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، في مواجهة كلوب سبور الكاميروني، والنادي المنستيري التونسي، على التوالي.

فيما يستعد شباب بلوزداد، واتحاد العاصمة، لمباراة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية، في مواجهة حافيا كوناكري الغيني، وأكاديمية أمادو ديالو الايفواري.