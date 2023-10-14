نغيز: “مجموعة الخضر في الكان سهلة وأرشح مصر لبلوغ النهائي”

أكد عضو الطاقم الفني للخضر، ما بين 2014 و2016، نبيل نغيز، بأن مجموعة المنتخب الوطني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، سهلة للغاية.

وأوضح نغيز، الذي يقود حاليا العارضة الفنية لنادي الأولمبي الباجي التونسي، بأنه على الورق، المجموعة تبدو في متناول الجزائر.

مضيفا: “أعتقد أن بوركينا فاسو هو المفضل للتأهل. لكن علينا الحذر أيضا من موريتانيا وأنغولا. بالفعل، الجزائر وبوركينا فاسو هما المرشحان إنما هناك دائما مفاجآت”.

وبخصوص توقعاته حول المنتخب الذي سيصل إلى النهائي، قال نغيز. في تصريحات خص بها موقع “وين وين” القطري: “كوني جزائريا، أريد صعود الجزائر بالطبع إلى النهائي مع دولة عربية أخرى”.

وختم حول هذه النقطة: “لكن فكرة أن البطولة تقام في دولة غير عربية، يجعل من الصعب على دولة عربية أن تفرض نفسها، باستثناء مصر التي اعتادت على ذلك وفازت بالكأس في إفريقيا في أكثر من مناسبة”.