نغيز مدربا جديدا للأولمبي الباجي

أعلن نادي الأولمبي الباجي التونسي، عن تعيين الناخب الوطني السابق نبيل نغيز، كمدرب جديد للفريق.

كما أشرف المدرب الجزائري نغيز، أمس الجمعة، على أول حصة تدريبية لفريقه الجديد، تحضيرا للموسم المقبل، خاصة وأن الفريق سيشارك في كأس الكنفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

كما صرح في هذا الشأن المدرب نغيز:”متحمس لخوض تجربة تدريبية في بطولة قوية كالتونسية، خاصو وأننا سنشارك في كأس الكاف وكأس السوبر”.

وأضاف نغيز:”فريق الأولمبي الباجي فريق أعرف، وسنعمل بجد لضمان مرتبة مريحة في البلاي أوف، وسأضع خبرة 30 سنة تدريب في خدمة النادي”.