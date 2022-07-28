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الرياضة

نغيز مدربا للصاعد الجديد للمحترف الأول

بقلم كريم تيغرمت
نغيز مدربا للصاعد الجديد للمحترف الأول
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توصل المدرب الجزائري نبيل نغيز، لاتفاق رسمي، من اجل الإشراف على العارضة الفنية للصاعد الجديد للمحترف الاول.

وأعلنت إدارة نادي اتحاد خنشلة، عن تعاقدها رسميا مع نغيز، لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد من البطولة المحترفة.

كما صرح نغيز، لتلفزيون “النهار”: “شرف لي تدريب فريق اتحاد خنشلة، في اول موسم له في القسم المحترف”.

وتابع نبيل نغيز: “سأضع كامل خبرتي، في خدمة هذا الفريق، بالإضافة للعزيمة الإرادة، والنية الصادقة لتدارك التسجيل المؤخر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/A8xuO
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