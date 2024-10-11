نغيز: “مستوى بن سبعيني وتوقاي أعاد القوة لدفاع الخضر”

أثنى نبيل نغيز، مساعد الناخب الوطني، على مردود دفاع الخضر في مباراتهم الأخيرة أمام الطوغو، مبرزا دور الثنائي رامي بن سبعيني، ومحمد أمين توغاي.

وصرح نغيز، اليوم الجمعة للاذاعة الوطنية: “دفاع الخضر في آخر مبارتين لم يتلقى أهداف كثيرة”

كما أضاف: “عودة بن سبعيني، واستعادة مستواه، إلى جانب أيمن توقاي، الذي قدم مستوى جيد، أعاد القوة لدفاع الخضر”.

وتابع نبيل نغيز: “في وسط الميدان لم يكن هناك توازن كبير مع الهجوم والدفاع ما جعلنا نترك فراغات للمنافس”