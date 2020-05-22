نغيز: “من الأجدر إلغاء بطولة هذا الموسم”

إعتبر نبيل نغيز، مدرب مولودية الجزائر، أنه من الأجدر إلغاء بطولة هذا الموسم، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيكون لفائدة المصلحة العامة.

وصرح نبيل نغيز، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “موقفي واضح وصريح في هذا الجانب، أعتقد أنه من الأجدر إلغاء بطولة هذا الموسم”.

وأضاف: “صدقوني لا أفكر في نفسي، أو بمصلحة فريقي، نحن نحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر، ولدينا مباراة مؤجلة، وبالتالي فريقي يملك حظوظ كبيرة للتتويج باللقب”.

وتابع مدرب العميد: “أنا أفكر في المصلحة العامة، وأعتقد أنه الخيار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتسنى لنا التحضير في أفضل الظروف للموسم المقبل، ونعيد ترتيب المنظومة الكروية التي لاحظنا أنها تعاني من خلل كبير”.