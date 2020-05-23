نغيز: “من العار الحديث عن استئناف النشاط والأندية لن تستفيد شيئا”

اعتبر مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز، أن الوضع الصحي الحالي للبلاد، يجعل من العار الحديث عن استئناف النشاط الرياضي وأن الأندية لن تستفيد شيئا في حال الإستئناف.

وصرح نغيز، في حوار لموقع “كووورة”: “نحن نمر في مرحلة تتطلب منا درجة كبيرة من الوعي، وأعتقد أن الظرف الحالي لا يسمح بالحديث عن كرة القدم”.

وأضاف مدرب العميد: “هذا الوباء حصد الكثير من الأرواح، زمن العار أن نتحدث عن استئناف النشاط”.

وتابع: “ماذا ستستفيد الأندية من استكمال الموسم، أعتقد لاشيء، فنحن نتحدث عن فرق مدعومة من الدولة، وتستمد قوتها المالية من مساعدات السلطات”.

وأردف نبيل نغيز: “استئناف النشاط سيكون دون جمهور، وبالتالي الفرق ستحرم من عائدات بيع التذاكر، وحقوق البث التلفزيوني التي تعتبر من أموال الدولة أيضا”.