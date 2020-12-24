نغيز: “نأمل في الإستفادة من خدمات كل لاعبينا”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز أمله في استرجاع كامل لاعبيه المصابين قبل المواجهة المقبلة أمام الصفاقسي، لحساب رابطة الأبطال.

ونقلت (و.أ.ج) تصريحات نغيز، في هذا الخصوص أين قال: “نأمل في الاستفادة من خدمات كل لاعبينا، في ظل البرنامج المكثف للفريق”.

وأضاف مدرب العميد: “كل الأندية تعاني من نقص في التعداد بسبب الإصابات، وهذا راجع في اعتقادي للفترة الطويل التي قضاها اللاعبون بدون منافسة بسبب كورونا”.

يذكر أن لاعبي مولودية الجزائري، عبد الرحمان حشود، وعبد الحفيظ، تعرضا لإصابة خلال مشاركتهم في المباراة الأخيرة التي واجه فيها العميد فريق سريع غيليزان.