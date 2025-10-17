نغيز: “نتابع باستمرار كل اللاعبين المتواجدين في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مساعد مدرب المنتخب الوطني، نبيل نغيز، بأن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وطاقمه، يتابعون باستمرار، ودقة كل اللاعبين المتواجدين في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني.
وصرح نغير، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “القائمة الموسعة للمنتخب الوطني تضم 50 لاعبا، وكلهم مهمين بالنسبة لنا”.
كما أضاف: “نحن نعمل على متابعة كل اللاعبين المتواجدين في القائمة الموسعة، مع أنديتهم، باستمرار، ودقة، ونأمل في أن يبرز الجميع بقوة مع أنديتهم”.
وتابع نبيل نغيز: “الوقت لازال متاح إلى غاية شهر ديسمبر، لتحديد الأسماء الأكثر جاهزية للمشاركة كأس أمم إفريقيا”.
