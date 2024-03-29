نغيز: “نتمنى عودة بن سبعيني سريعا لناديه والمنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مساعدة المدرب الوطني، نبيل نغيز، عن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها رامي بن سبعيني، موضحا مدى خطورتها، وفترة غيابه.
وصرح نغيز، للإذاعة الوطينة: “بن سبعيني تلقى اصابة خطيرة نوعا ما، وفترة علاجه ستتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي المدة المتبقية لنهاية الموسم”.
كما أوضح: “اصابة بن سبعيني، لم تكن قطع كامل في الأربطة، ما يعني بأنه حتى في حال خضوعه لعملية جراحية لم تكون معقدة كثيرا”.
وأردف: “نتمنى أن يخضع بن سبعيني للعلاج اللازم سريعا، للتعافي من اصابته، ونأمل في عودته لفريقه، والمنتخب الوطني، في أقرب فرصة كوننا بحاجة لخدماته”.
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