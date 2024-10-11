نغيز: “نتوقع ردّ فعل قوي من الطوغو في لقاء العودة”

تحدث مساعد مدرب المنتخب الوطني، نبيل نغيز، عن لقاء العودة الذي سيجمع الخضر، بمنتخب الطوغو. مؤكداً بأن هذه المواجهة ستكون جد قوية.

وصرح نغيز، اليوم الجمعة، في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “نتوع أن يكون لقاء العودة أمام منتخب الطوغو جد قوي”.

كما أوضح مساعد بيتكوفيتش: “نتوقع رد فعل قوي من منتخب الطوغو، بعد الهزيمة القاسية التي تلقوها أمامنا بخماسية”.

وتابع نبيل نغيز: “لمسنا شعور لاعبي منتخب الطوغو بمرارة الهزيمة بخماسية، وعدم تقبلهم ذلك بعد نهاية اللقاء”.