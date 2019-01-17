نغيز: “ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في مواجهة الأهلي”

أكد نبيل نغيز، مدرب شبيبة الساورة، أنّ فريقه قام بالتحضيرات اللازمة استعدادا لمواجهة الأهلي المصري، سعيا لتشريف الجزائر ومنطقة الساورة.

وصرح نبيل نغيز، لتلفزيون “النهار”: “نُدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذه المباراة، وهدفنا تشريف الكرة الجزائرية ومنطقة الساورة”.

وأضاف: “التحضيرات جرت في ظروف جد عادية، لأننا ندرك القيمة الكروية والتاريخية لنادي الأهلي، الذي يبقى فريق معروف”.

وتابع: “شبيبة الساورة ستكبر بمثل هذه المباريات، بمواجهة فرق بحجم نادي سيمبا، والأهلي المصري، التي أتمنى أن تكون عرسا كرويا”.

يذكر أن شبيبة الساورة، سيستظيف نادي الأهلي المصري، غدا الجمعة، لحساب المباراة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.