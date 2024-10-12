نغيز: “نستهدف بلوغ “الكان” والمونديال ولن نتأثر بالانتقادات”

تحدث المدرب المساعد في طاقم المنتخب الوطني، نبيل نغيز، عن الانتقادات اللاذعة، التي تلاحقه رفقة فلاديمير بيتكوفيتش، قبل كل تربص للخضر.

وقال نغيز، عن ذلك: “بالنسبة للانتقادات ومادُمنا نحن المسؤولون. فإننا نتقبلها بصدر رحب، ولكن نعمل دائما ونرى إلى الأمام والانتقادات لن تؤثر علينا، لأن عمل جبار ينتظرنا”.

وواصل نغيز، في تصريحات من مطار عنابة. اليوم السبت، قبل إقلاع طائرة الخضر، نحو لومي الطوغولية: “نملك أمامنا هدفين، وهما التأهل إلى كأس العالم وكأس إفريقيا.. من المهم بالنسبة لنا الوصول إلى هذه الأهداف”.