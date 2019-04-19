نغيز: “نسعى لتعويض خسارة بجاية أمام سوسطارة”

الرياضة
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نغيز: “نسعى لتعويض خسارة بجاية أمام سوسطارة”
بقلم أمير بهلول

أكد “نبيل نغيز” مدرب “وفاق سطيف”، أنّ فريقه متأثر بعد الخسارة التي مني بها النسر السطايفي أمام شبيبة بجاية في ذهاب نصف نهائي كأس الجمهورية.

وقال نغيز في تصريح للإذاعة الوطنية: “الخسارة مرة في الكأس، المجموعة متأثرة، علينا أن ننسى شبيبة بجاية وأن نركز على اتحاد العاصمة”.

وأضاف: “نحن في نفس الظروف، الاتحاد انهزم ونحن أيضا، الفريقين ليسا في أحسن أحوالهما والمباراة دائما فيها تنافس وفيها إثارة ونسعى لتعويض الخسارة”.

وختم كلامه: “زغبة لا يزال مصاب وبوقلمونة يعاني من بعض الآلام، في حين الجميع جاهز”.


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