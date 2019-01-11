نغيز: “نسعى للعودة بنقطة على الأقل من دار السلام”

أكد مدرب شبيبة الساورة، نبيل نغيز، عزم فريقه على دخول مرحلة المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا بقوة، من خلال العودة بنتيجة إيجابية من دار السلام التنزانية، خلال مواجهتهم نادي سيمبا.

وصرح نبيل نغيز، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نسعى للعودة على الأقل بنقطة من دار السلام، خلال مواجهة نادي سيمبا التنزاني”.

وأضاف: “لدينا تعداد يتكون من 25 لاعبا والكل جاهز ما عدا ناتاش وبوشيبا، والمهم إعطاء صورة مشرفة عن كرة القدم الجزائرية”.

وتابع: “هذه المباراة ستكون مهمة للاعبينا، حيث ستمنحهم خبرة للمستقبل، وأتمنى أن يحسنو استغلال هذه الفرصة، واللعب دون أي مركب نقص”.

وبخصوص المنافس، قال نغيز: “سنواجه خصم عنيد وعريق، يملك 10 لاعبين دوليين من غانا وأنغولا وغيرهم، وهو متكامل في الخطوط الثلاثة، لكن هذا لن يحد من عزيمتنا في العودة بنتيجة ايجابية”.

يذكر أن شبيبة الساورة، ستواجه غدا السبت، نادي سيمبا التنزاني، لحساب المباراة الأولى من دور المجموعات، لرابطة أبطال إفريقيا.