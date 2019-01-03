نغيز: “نسعى للفوز على الشبيبة لمقاسمتها المركز الثاني”

إعترف مدرب شبيبة الساورة، نبيل نغيز، بصعوبة المباراة التي تنتظر فريقه أمام شبيبة القبائل، مؤكدا في ذات الوقت سعي فريقه لتحقيق النقاط الثلاثة.

وصرح نغيز، لتلفزيون “النهار”: “المباراة ستكون صعبة، أمام شبيبة القبائل، التي تملك فريقا محترما، يطبق كرة نظيفة، ولديه طموح كبير”.

وأضاف: “أعتبر هذه المباراة بـ6 نقاط، وأتمنى أن نفوز بها، لبلوغ النقطة الـ26، واللحاق بشبيبة القبائل في المركز الثاني من ترتيب البطولة”.

وتابع: “أتمنى أن يقدم فريقي المردود المنتظر منه في هذه المباراة، خاصة وأنها ستلعب على ميداننا وأمام جماهيرنا”.

يذكر أن شبيبة الساورة، ستستضيف شبيبة القبائل، غدا الجمعة، لحساب المباراة الأولى من مرحلة العودة، والجولة الـ16 من المحترف الأول.