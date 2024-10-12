نغيز: “نعمل من أجل الوطن ونختار دوما أحسن اللاعبين”

أكد مساعد بيتكوفيتش، نبيل نغيز، بأن الطاقم الفني لـ”الخضر” يعمل بضمير مرتاح، وذلك، في تعليقه على اختيار قائمة اللاعبين لكل تربص.

وسُئل نغيز، اليوم السبت، من مطار عنابة، حول تصريحاته التي امتدح فيها القائد رياض محرز، وقال إن اسمه وحده يرعب المنافسين، ورد قائلا: “نحن نعمل بضميرنا وبضمير مهني، ونعمل من أجل الوطن”.

وواصل مدرب المولودية السابق: “نختار دوما أحسن اللاعبين. الذين نرى بأنهم قادرون على الدفاع عن الألوان الوطنية، وكما ذكرت سابقا، الباب مفتوح للاعبين الجزائريين في كل بطولات العالم”.

قبل أن يضيف نغيز: “اليوم تم الاختيار اللاعبين الـ 26. وكلهم أداوا دورهم بامتياز وحققوا نتيجة ايجابية، وفي كل المناصب نملك لاعبين أو ثلاثة. المجموعة واعية بالمسؤولية وربي يوفقنا”.