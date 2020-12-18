نغيز :”هؤلاء دخلوا المنطقة الحمراء”

كشف نبيل نغيز، مدرب مولودية الجزائر، بأن ثلاث ركائز أساسية في تشكيلته تبقى في حاجة ماسة للإستفادة من الراحة في أقرب الآجال الممكنة.

وصرّح التقني للإذاعة الوطنية قائلا :”البرنامج مُكثف حاليا، وعلينا تسيير الأمور بشكل دقيق، بين المُنافسة المحلية والإفريقية”.

وواصل :”عناصر مثل سامي فريوي، بلال بن ساحة ومعاذ حداد، يتواجدون في المنطقة الحمراء، ويحتاجون لإسترجاع أنفاسهم”.

وأوضح الناخب الوطني الأسبق، بأن إعادة برمجة مُباراة بافلز في رابطة الأبطال، أخلطت حسابات الطاقم الفني.

وأشار في نهاية المطاف، لسعي العميد لتحقيق فوز جديد، وضمان التأهل للدور القادم لمُلاقاة النادي الصفاقسي التونسي.