نغيز: “هدفنا التأهل لدوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا”

أكد “نبيل نغيز” مدرب “شبيبة الساورة” أن هدفه مع الفريق في منافسة دوري أبطال إفريقيا هو التأهل لدوري المجموعات.

وقال نغيز في تصريحات للإذاعة الوطنية: “سنلعب داربي مغاربي وهذا أمر جيد بالنسبة لنا”.

وأضاف: “نحن نعرف جيدا نادي اتحاد طنجة، وسنلعب فوق أرضية ميدان مثالية”.

وتابع: “القرعة كانت جيدة بالنسبة لنا حيث أوقعتنا مع أشقائنا في المغرب، حيث أن السفر لن يكون طويلا، لكن من جهة أخرى لقاء الذهاب سيلعب في بشار ولقاء العودة في المغرب”.

وختم كلامه: “كل شيء ممكن في مثل هذه المباريات فمباراة الداربي تكون دائما مثيرة”.