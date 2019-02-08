نغيز: ” هدفنا التتويج بكأس الجمهورية والعودة للمنافسات الإفريقية”

أكد المدير الفني الجديد لفريق وفاق سطيف، نبيل نغيز، أنّ الهدف الذي سطرته إدارة النادي خلال الفترة القادمة، هو التتويج بلقب كأس الجمهورية ومن ثم العودة للمشاركة القارية.

وتحدث نغيز في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، عن الدور الذي سيكون له كمدير فني للفريق قائلا:

” دور المدير الفني يناسبني، وأتمنى أنّ أساعد كل الفئات العمرية لفريق وفاق سطيف”.

وأضاف:”البوديوم صعب، لكنه ليس مستحيلا، بالنظر إلى المباريات المتبقية، والتي نواجه فيها فرق تتصارع من أجل البقاء، والأخرى من أجل اللعب على البوديوم، وبالنسبة لكأس الجمهورية، تنتظرنا مواجهة صعبة أمام إتحاد عنابة وهو فريق يقدم أداء رائع”.